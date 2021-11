FUTUROSCOPIE - Jean-Didier Urbain : Covid et nouvelles fonctions de la résidence secondaire 🔑

Futuroscopie - Selon vous, est-ce que la pandémie a vraiment changé les comportements touristiques ?



Jean-Didier Urbain : Absolument. C’est une évidence. En tout cas, dans le domaine qui m’intéresse, la résidence secondaire à la campagne.



Mais, selon moi, qui ai une maison dans l’Yonne dans un village de 200 habitants, il n’y a pas eu l’exode évoqué par les médias et le fantasme d'invasion comme à l’île de Ré.



Dans mon village, où il y a 55% de résidents permanents et 45% de résidences secondaires, on a bien entendu vu plus de monde, mais compte tenu de la rareté des services publics, ce qui a changé c’est plutôt l’attrait pour les villes moyennes où l’on peut scolariser les enfants et où en même temps, les prix de l’immobilier sont plus attractifs.







Je crois que les chiffres des agents immobiliers le confirment d’ailleurs avec une augmentation de 15% des achats de R2 (selon Capifrance) et plus de 30% des acheteurs qui projettent un usage plus intensif de cette résidence, en y passant plusieurs jours par semaine (selon PAP).



C’est donc un changement important. Sauf que, je le reprécise, l’attrait pour la campagne n’est pas nouveau. Il est historique et a été accéléré et amplifié par la crise du Covid, qui a vraiment fait de ces territoires un peu excentrés, surtout au vert, un refuge sanitaire.



Futuroscopie - Est-ce que le terme de "refuge" traduit un repli sur soi ?



Jean-Didier Urbain : Oui, je crois que le rapport au collectif a été vraiment modifié. On a eu peur d’être contaminé, donc le rapport aux autres a changé. Ce qui marquera encore les comportements pendant un temps.



En fait, l’aspiration à l’isolement a été générale. Elle s’est appliquée aussi au transport, notamment à l’aérien, au travail, aux sorties et je crains que la peur ne reste.



D’autant que l’on est entré dans une société de contrôle et de surveillance généralisée. Donc, chacun cherche son « terrier » et la résidence secondaire répond en partie à ce besoin.