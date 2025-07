Marché des changes : l'euro continue de grimper, notamment face au dollar [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Les fonds d'investissement parient de plus en plus contre le dollar, un phénomène sans précédent, en raison des incertitudes économiques et politiques aux États-Unis. Cette tendance affecte directement les performances des investissements internationaux, notamment pour les acteurs européens du tourisme, avec un euro en hausse de 12% depuis le début de l’année. Les prévisions de baisse continue du dollar d’ici la fin de l’année pourraient avoir des conséquences sur les coûts et les marges des entreprises exposées au marché américain.

Rédigé par Nicolas Charbonnier le Mardi 1 Juillet 2025

Lu 321 fois