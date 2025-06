Devises : la défiance vis-à-vis du dollar reste marquée ! [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

De nombreuses analyses ont été publiées sur le conflit militaire au Moyen-Orient et ses répercussions sur les marchés financiers, notamment le marché des changes.Pourtant, certaines affirmations sont erronées ou exagérées. À titre d’exemple, une grande banque d’investissement nordique a récemment affirmé que le yen japonais constitue la meilleure couverture contre le risque géopolitique. C’est souvent vrai… mais pas toujours.Dans le contexte actuel, la devise japonaise poursuit sa tendance baissière face à l’euro. Comment l’expliquer ?D’une part, les investisseurs considèrent que ce conflit, malgré sa gravité, aura principalement des conséquences régionales. D’autre part, la Banque du Japon continue de décevoir les attentes en matière de relèvement des taux, plusieurs fois repoussé cette année, ce qui pèse sur la monnaie nippone.Prenons un peu de recul. Une étude de référence signée Guidolin et La Ferrara (2010), portant sur 28 conflits internationaux et leur impact sur l’indice MSCI World, montre que les effets sont généralement très limités.Dans seulement deux cas, les marchés actions ont fortement chuté, tandis que trois conflits, dont la guerre en Irak en 2003, ont paradoxalement entraîné une hausse des marchés. Dans la grande majorité des situations, les conflits militaires n’ont eu que peu ou pas d’impact durable sur les marchés boursiers.Ce constat s’applique aussi au marché des devises. Les tensions géopolitiques peuvent provoquer des mouvements brusques à court terme, souvent en faveur des valeurs refuge comme le dollar américain, le franc suisse ou le yen.Mais cela n’est ni systématique, ni durable.: le shekel israélien, par exemple, n’a reculé que de -1,2% sur la semaine. Quant au dollar canadien, dont on aurait pu attendre un renforcement avec la hausse des prix du pétrole, il n’en a rien été : l’EUR/CAD s’est apprécié de +0,62% sur les cinq dernières séances.La leçon à retenir : il faut se méfier des raccourcis souvent véhiculés.Pour une entreprise exposée au risque de change, mais non impliquée directement dans une zone de conflit, le risque géopolitique n’est généralement pas le facteur principal à surveiller.. Rappelons, par exemple, que le rebond marqué de l’euro au premier trimestre était principalement dû à des flux massifs d’investissements en actions européennes, qui ont durablement soutenu la monnaie unique.