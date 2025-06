Change : un euro en hausse malgré le ralentissement européen [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Au début de l’année,Face à l’incertitude liée à la politique protectionniste de Donald Trump, de nombreux investisseurs ont préféré miser sur les actions européennes plutôt qu’américaines.Cette dynamique a renforcé l’euro, perçu par certains comme une valeur refuge. Certains ont même envisagé une croissance européenne plus forte que celle des États-Unis. Mais cette embellie n’aura été que de courte durée.Les dernières données économiques européennes sont en effet décevantes.sur un mois, tandis qu’en Allemagne, elle recule de 2% sur un an.Les exportations allemandes ont, elles, baissé de 1,7%, un signal inquiétant pour une économie si dépendante du commerce mondial. En France, les faillites d’entreprises atteignent désormais leur plus haut niveau depuis 1991, selon la Banque de France . Et malgré ce contexte déjà morose, la situation pourrait encore se dégrader.La guerre commerciale pousse laà chercher de nouveaux débouchés pour ses produits, et l’Europe, relativement peu protégée, en fait les frais.En mai, les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 34%, mais ont bondi vers l’Union européenne : +12% au global, +21% vers l’Allemagne, +24% vers la France et +7% vers les Pays-Bas. Les entreprises européennes, déjà fragilisées par le ralentissement de la demande intérieure, vont désormais faire face à une concurrence chinoise encore plus agressive, risquant d’entraîner une vague supplémentaire de faillites. Le second semestre s’annonce difficile.Au, les signaux de ralentissement se multiplient, ce qui pourrait pousser la Banque d’Angleterre à intervenir dans les mois à venir. Le secteur privé crée de moins en moins d’emplois depuis plusieurs mois, et cette tendance touche désormais aussi le secteur public.Dans la santé notamment, les embauches sont tombées à leur plus bas niveau depuis novembre 2021. Ce fléchissement de l’emploi pourrait bientôt se traduire par un ralentissement général de l’activité, une baisse des prix et une pression sur les salaires. Là encore, la croissance pourrait perdre de son élan dans la seconde moitié de l’année.Aux, en revanche, la dynamique économique reste globalement solide. Les chiffres de l’emploi en mai ne confirment pas le scénario redouté d’une récession, mais plutôt celui d’un ralentissement modéré.. Les créations d’emplois ont été révisées à la baisse pour mars et avril (147 000 et 120 000 respectivement), ce qui donne une moyenne de 135 000 sur trois mois - un niveau toujours robuste.Nous prévoyons ainsi une croissance américaine comprise entre 1,5% et 1,7% en 2025, contre seulement 0,9% pour la zone euro. Le verdict est sans appel : les États-Unis conservent une nette avance.