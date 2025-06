Tensions sur les taux : quelles conséquences pour les devises ? [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Chaque semaine apporte son lot de surprises sur les marchés. Dernièrement,. Des émissions de dette à très long terme du Japon (30 et 40 ans) ont rencontré une demande anormalement faible.Parallèlement, les taux américains poursuivent leur ascension. Le taux souverain à 10 ans – référence majeure du marché obligataire – s’approche du seuil critique des 5 %. Autre signal préoccupant :, est inhabituellement basse. Cela traduit le retrait des acheteurs traditionnels, en particulier les investisseurs institutionnels comme les banques et les assureurs.Pourquoi cet attentisme ? Comme souvent, les inquiétudes sur la soutenabilité de la dette publique refont surface. Rien de fondamentalement nouveau : plusieurs pays entrent en période de discussions budgétaires. Faut-il s’en alarmer ? La hausse actuelle des taux semble conjoncturelle. En revanche, elle pourrait forcer les États très endettés à engager des ajustements budgétaires.. Sans baisse des dépenses sociales – qui représentent le principal poste budgétaire – les objectifs fixés risquent d’être difficilement atteignables.Du côté des devises, la relation avec les taux reste imparfaite. Une hausse des taux tend à soutenir le dollar américain et d’autres actifs refuges, mais dans une mesure modérée.Sur le plan économique, les signaux sont contrastés. Côté positif, le moral du consommateur américain reste solide, selon le dernier rapport du Conference Board. À terme, la montée des droits de douane pourrait peser sur son pouvoir d’achat, mais on reste loin des scénarios alarmistes évoqués début avril lors du « Jour de la Libération », qui prédisaient récession et instabilité financière.En revanche, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’économie française. L’ INSEE révèle que l’investissement des entreprises a déçu : au premier trimestre 2025, il n’est supérieur que de 4,4 % à son niveau d’avant-crise (fin 2019), contre 6,3 % attendus.Depuis mi-2023, les dépenses d’investissement sont en recul, plombées par le ralentissement économique et l’instabilité politique liée à la dissolution de l’Assemblée nationale. Dans ce contexte, un rebond de l’activité semble peu probable à court terme.