DIGITRIPS Pro : Best Price Tracker, l’outil malin pour optimiser les marges et fidéliser les clients

Au-delà de cette fonctionnalité signature, DIGITRIPS Pro s’appuie sur une offre hôtelière puissante et en constante évolution. Son moteur de réservation agrège plus de 1,2 million d’hébergements à travers le monde, issus d’un inventaire hybride combinant :



● Des contrats directs avec des chaînes hôtelières sélectionnées,

● Des connexions à tous les grands fournisseurs mondiaux du marché.



Grâce à un système de dédoublonnage et de comparaison en temps réel, l’ensemble des produits est restitué dans un flux unique, clair et optimisé, garantissant aux agents la meilleure visibilité sur l’offre disponible.

L'inventaire couvre tous les types d’hébergements : hôtels urbains, resorts, appart'hôtels, complexes de vacances, et bien plus encore. Le réseau DIGITRIPS Pro continue de croître chaque jour, grâce au travail de ses équipes sourcing, toujours à la recherche des partenaires les plus compétitifs et qualitatifs.