Gagnez 2000 TravelPoints supplémentaires en vendant Dubaï avec DIGITRIPS Pro !

Offrez un dépaysement total à seulement quelques heures de vol. Dubaï, c’est un savoureux mélange de modernité futuriste et de traditions orientales, avec la possibilité de vivre des expériences uniques et variées. Dubaï, le lieu où tout est possible :



● Des monuments uniques : le Burj Khalifa, joyaux de Dubaï, est un gratte-ciel immense qui saura faire tourner la tête de ses admirateurs.



● De la nature dépaysante : des plages de sable dorées aux eaux turquoise ou encore des safaris dans le désert, les voyageurs ne manquent pas d’en prendre plein les yeux.



● Une gastronomie riche : des street food aux restaurants étoilés, Dubaï offre une palette culinaire qui ravira les papilles de chacun, entre les spécialités locales et les plats exotiques en passant par les créations de chefs talentueux.



● Une diversité des activités : que l’on voyage en famille, en amoureux, seul ou entre amis, les activités disponibles à Dubaï sont sans limite et pour tous les budgets. On y vit des moments intenses et on y créée des souvenirs mémorables à travers des parcs d’attraction, des aquariums, des centres commerciaux XXL, des spectacles grandioses, des safaris, une aventure dans le désert, des sports nautiques, des visites culturelles, et bien d’autres encore…



● Du bien-être : envie de se détendre ? Rien de tel que des spas du plus simple au plus luxueux, des hammams traditionnels ou des retraites de yoga et de méditation pour se ressourcer, le tout dans un cadre idyllique.



● De la culture et du patrimoine : on peut découvrir l’essence de Dubaï à travers ses souks animés, ses chefs d’œuvres architecturaux tels que le Musée du Futur et le Burj Khalifa, son histoire au musée de Dubaï, son art contemporain à Alserkal Avenue, ou encore ses spectacles traditionnels de danse orientale ou de fauconnerie…