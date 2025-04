DIGITRIPS dévoile sa nouvelle identité visuelle à l’image de ses ambitions

Oui, DIGITRIPS évolue. Mais l’essence de son engagement, elle, demeure inchangée.



Le groupe continue de placer l’humain au cœur de la technologie, convaincu que la relation commerciale, la simplicité, la diversité et la solidarité sont des leviers essentiels pour faire avancer le secteur. Ces convictions animent chaque action et chaque développement.



DIGITRIPS reste profondément attaché à ses engagements RSE, à son partenariat fidèle avec l’association Imagine for Margo, ainsi qu’à ses valeurs fondatrices : solidarité, simplicité, plaisir, respect, diversité et responsabilité.



Et surtout, le groupe demeure persuadé que les agences de voyages, les TMC, les TO, les distributeurs ont plus que jamais un rôle clé à jouer dans l’avenir du voyage. À condition d’avoir les bons outils. À condition de ne pas perdre de temps avec la technique. Et surtout, à condition d’être bien accompagnés.