Explorez l’Europe en Eurostar avec Digitrips PRO

● Garantie TO : Digitrips PRO opère en tant qu’organisateur de voyages et vous permet donc de bénéficier de la garantie TO. Ainsi, il engage sa responsabilité si le voyage est empêché, impactant le reste du séjour, que cela concerne le train (intempéries, annulations, grèves, …), l’hébergement (surbooking, délogement, …), une modification indépendante de la volonté du voyageur, ou des circonstances exceptionnelles (conflit, catastrophe naturelle, …).



● L’embarras du choix avec 2 141 hébergements en Europe parmi les destinations desservies en train :

• Londres avec plus de 957 hébergements

• Amsterdam avec plus de 515 hébergements

• Rotterdam avec plus de 89 hébergements

• Bruxelles avec plus de 257 hébergements

• Anvers avec plus de 88 hébergements

• Cologne avec plus de 235 hébergements



● Gestion 100% en ligne : Digitrips PRO offre la possibilité de gérer vos réservations de Dynamic Packages 100% en ligne via l’espace dédié « Gérer mes réservations » 24h/24 et 7 jours/7.



● Maitrisez vos marges : en vous rendant dans l’onglet « Agence » ou en les réajustant directement en fin de processus de réservation.