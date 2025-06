Créez le séjour parfait à Rome avec le Dynamic Package de DIGITRIPS Pro

À l’image de son patrimoine, l’offre hôtelière de Rome est d’une richesse exceptionnelle. Avec plus de 1 400 hébergements disponibles via DIGITRIPS Pro, vos clients ont l’assurance de trouver le séjour qui leur ressemble :



● Un hôtel 4 étoiles près du Vatican pour les amateurs d’art et de culture. Proposer un hôtel de standing dans ce secteur rassure les clients exigeants, souvent à la recherche de confort et de proximité avec les musées et la basilique Saint-Pierre.



● Une chambre romantique à Trastevere pour les couples en escapade. Très recherché pour son ambiance intime, ses ruelles pavées et ses restaurants typiques, il est idéal pour les couples, notamment en city break ou voyage de noces.



● Un appart’hôtel dans le quartier de Termini pour un city break pratique. Termini est un hub de transport central, parfait pour des séjours courts ou pratiques.



● Un hébergement insolite dans une bâtisse historique ou une guesthouse éco-certifiée. Ces deux options visent des clients en quête d’expérience ou de voyage responsable.



● Une auberge de jeunesse animée ou un logement économique pour les jeunes voyageurs. Une option idéale pour les étudiants, backpackers ou jeunes curieux, attirés par la culture, la gastronomie… et la dolce vita à petit prix.



Et ce n’est pas tout : grâce à la carte interactive, vos agents peuvent visualiser les hôtels directement dans la zone souhaitée, ajouter des favoris, et appliquer des filtres précis : pension choisie, budget, note minimum, équipements, nombre d’étoiles, etc.