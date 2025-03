DIGITRIPS recrute : rejoignez l’aventure tech qui révolutionne le voyage !

DIGITRIPS offre des opportunités professionnelles riches et diversifiées, adaptées aux profils les plus variés :



● Service Client : devenez agent de voyage à Paris ou Lyon, et contribuez à créer des expériences de voyage inoubliables.

● Tech/IT : rejoignez l’équipe des développeurs et administrateurs systèmes et participez à la croissance de l’entreprise.

● Tech/IT : en tant que Chief Data & AI Officer, vous serez au cœur de l'innovation technologique.

● Commercial : gérez le support commercial en Belgique et développez nos relations internationales.



Tous ces postes proposent 2 à 3 jours de télétravail (TT) par semaine, offrant un équilibre optimal entre vie professionnelle et personnelle, et reflétant la vision moderne du travail.