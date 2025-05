Le Top 5 des sites à voir absolument dans l’Aube

En France, ce nom a longtemps claqué comme un signe de réclusion ad vitam pour nos plus grands criminels. Mieux que la fonction religieuse, l’image carcérale de Clairvaux domine dans l’inconscient collectif. Une prison fermée depuis 2023, certes, mais dont la réalité s’impose encore dès qu’on y pose le pied. Clairvaux a accueilli jusqu’à 3 000 prisonniers au 19ème s.Les visites guidées du site ne font d’ailleurs pas abstraction de cette double vocation d’enfermement. Pour la partie religieuse, tout démarre en 1115. Fondé en pleine nature, Clairvaux est alors la 4ème abbaye cistercienne bâtie en France.Jusqu’au milieu du 13ème s., 500 personnes y vivent, des moines et des convers. Issus des familles pauvres des environs, ces derniers viennent trouver gite et couvert, en échange de travaux manuels. Il y a de quoi faire sur les plus de 20 000 ha de terres. Vignes, forêts et labours occupent les journées.En 1708, à l’étroit, les moines reconstruisent l’abbaye. Tout est démoli sauf l’église et le bâtiment des convers, seul vestige de l’époque médiévale. Et quel vestige ! Cellier à croisées d’ogives, immense réfectoire et dortoir voûtés : sur trois niveaux, il exprime son parfait dépouillement cistercien.