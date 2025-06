Phishing, faux sites : le tourisme, cible privilégiée des cybercriminels ! [ABO]

Elles ont beaucoup évolué en matière de sécurité.



Elles étaient autrefois des cibles privilégiées, notamment via les cartes de fidélité, car les pirates revendaient les points ou profitaient des réductions chez des partenaires comme les loueurs de voitures.



Vous savez, à partir du moment où ces individus accèdent à une adresse e-mail ou entrent en contact avec un salarié d’une entreprise, s’ils maîtrisent les techniques d’infiltration, tout devient possible.



Le plus compliqué reste ensuite de les déloger des serveurs,

Les escroqueries sont redoutablement efficaces.



Comme ils créent leurs contenus depuis la Russie, personne ne les poursuivra. Ils réutilisent les méthodes éprouvées durant les périodes de grands froids numériques : ils conçoivent des sites qui usurpent l’identité de véritables plateformes pour détourner le trafic.



Et cela ne touche pas seulement les voyageurs russes, mais tout le monde. Vous savez, Groupama a mis trois ans à récupérer 39 noms de domaine créés pour usurper sa marque.



En cas d’usurpation, les recours sont très limités. Si le site frauduleux utilise une extension en .fr, on peut

l’agence chargée des noms de domaine. Pour les autres… la bataille est longue et coûteuse.



À moins qu’ils n’utilisent une extension exotique comme .spu ou issue d’îles lointaines, là… il ne reste que les yeux pour pleurer.



Il faut convaincre les moteurs de recherche de déréférencer l’usurpateur,

Les compagnies aériennes semblent aujourd’hui moins nombreuses parmi les victimes identifiées par les cybercriminels." poursuit le journaliste spécialisé.Et comme pour les sites miroirs évoqués plus haut,En naviguant sur Yandex, ce dirigeant a repéré une plateforme reprenant exactement le nom de sa société, avec une adresse presque identique – le trait d’union en moins – et la même terminaison." conclut Damien Bancal. Pour être en sécurité, il faut être informé et prévoyant.