Cybersécurité : ransomware, phishing ou deepfake... la menace est partout ! 🔑

La fraude au président consiste à aller chercher un faux ordre de virement, en usurpant l'identité du dirigeant.



Le pirate va attaquer à un moment propice la stagiaire ou un nouvel arrivant junior qui se retrouve isolé. Dans un contexte d'urgence, la cible est sommée, de façon confidentielle, de débloquer un paiement.



Et je peux vous dire que les témoignages dans le secteur du tourisme sont nombreux. Ils utilisent la peur et la détresse du nouveau salarié,

Il faut en informer les collègues, sa hiérarchie et bloquer les coordonnées bancaires.



Le dépôt de plainte doit être fait le plus rapidement possible, tout en constituant le plus de preuves possibles,

Ce type de fraudes a explosé en 2023, avec une hausse de +83%. Les préjudices sont colossaux. Cela touche toutes les tranches d'âge.



Le premier réflexe est d'appeler/contacter sa banque et ne jamais communiquer des identifiants et mots de passe. Si c'est le cas, vous devez faire opposition sur tous les moyens bancaires,

Vous devez aussi maitriser l'usage et des informations dévoilées sur les réseaux sociaux. Ils sont une mine d'or sur l'organisation, la santé ou encore le mode de vie de l'entreprise.Il est recommandé de se renseigner sur le site du gouvernement, pour être à jour des différentes tendances et pratiques à mettre en place.Une fois ces recommandations passées, les acteurs du tourisme doivent aussi se rendre compte que la menace peut être insidieuse et prendre des formes très complexes." explique le directeur général de Convera.Sans aller jusqu'au sommet de la pyramide, la fraude au fournisseur se propage. De la même manière, les pirates usurpent l'identité d'un prestataire pour obtenir de l'argent.Pour éviter cela et perdre gros, le premier réflexe est de suspendre le virement quand il est encore possible de le faire et demander à la banque de réaliser le retour des fonds." informe Marc-Elie Caspar.prétextant une fausse extorsion de fonds, pour obtenir les mots de passe et les RIB. Attention, le numéro de téléphone de la banque est souvent le vrai.C'est une logique de volume, pour réussir son coup et le pirates peut passer par des appels téléphoniques." conseille fortement Marc-Elie Caspar.Elles pourraient prendre une toute autre dimension avec le deepfake et l'IA.