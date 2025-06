Phishing dans le tourisme : pourquoi vous êtes une cible facile

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faut pas être expert en cybersécurité pour se protéger. Quelques réflexes simples peuvent suffire à éviter le pire :



1. Ralentir



Lire un e-mail jusqu’au bout, vérifier l’adresse de l’expéditeur, survoler les liens avant de cliquer… Ce sont des gestes basiques, mais redoutablement efficaces.



2. Ne jamais valider un paiement inhabituel seul



Un fournisseur qui change soudainement de RIB ? Un virement urgent hors procédure ? Il faut décrocher le téléphone, et valider à deux. Et surtout, appeler sur un numéro connu - pas celui qui figure dans l’e-mail.



3. Former son équipe



Un simple briefing tous les trois mois, avec quelques exemples concrets et les bons réflexes à avoir, suffit à installer une culture de vigilance. Le but n’est pas d’angoisser, mais de créer un environnement où signaler un doute est normal.



4. Ne pas négliger les postes isolés



Les structures plus petites ou les collaborateurs plus autonomes sont encore plus vulnérables. Créer une checklist personnelle, c’est une barrière de plus. Avec le temps, ces vérifications deviennent automatiques.



5. Choisir des partenaires vigilants



Vous pouvez être irréprochable… si un partenaire se fait pirater, vous êtes malgré tout exposé. La cybersécurité est une chaîne : il suffit d’un maillon faible.