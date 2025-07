Cybersécurité : pourquoi former vos équipes est un investissement vital

Dans beaucoup d’entreprises, la sécurité numérique repose sur une ou deux personnes : un référent informatique, un manager "qui s’y connaît".



Mais quand toute l’équipe est concernée et formée, on crée un réseau de vigilance. On remplace la peur par la culture.



C’est cette culture-là qu’il faut cultiver : celle où chacun sait qu’il a un rôle à jouer. Même sans expertise. Surtout sans expertise.



Former vos équipes, ce n’est pas une contrainte. C’est un filet de sécurité, un levier de confiance, et souvent… votre meilleur investissement invisible.



Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par en parler. Car se sentir en (cyber)sécurité, ça commence parfois par une conversation.