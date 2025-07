Suisse : Trip-It-Up acquiert SuissePiste

"Cette opération s’inscrit dans une stratégie de croissance portée par Trip-It-Up et sa marque Van-It-Up, dédiée à la location de vans aménagés"

"En unissant leurs forces, ces trois entités visent à offrir une palette complète d’expériences locales et internationales, créatives, humaines et toujours personnalisées."

Trip-It-Up, agence suisse de voyages sur mesure, annonce l’acquisition et l’intégration de SuissePiste , entreprise suisse reconnue pour ses séjours surprise et itinérants.indique un communiqué de presse.Avec SuissePiste, le groupe étend désormais son expertise à la Suisse en tant que destination, proposant des voyages authentiques au cœur du pays, en couple, en famille ou entre amis et aux plus grands groupes : sorties d’entreprise, enterrement de vie de jeune fille/garçon, …