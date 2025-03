Discovery Trains ouvre sa première boutique et veut accélérer !

Plus nous gagnons en compétences et en connaissances - et je peux vous dire que les quantités d'infos sont très importantes - plus nous nous tournons vers les agences de voyages.



Nous maitrisons mieux les destinations et le sujet, donc il est plus facile pour nous d'expliquer et d'anticiper les problèmes.



Depuis la fin de l'année 2024, nous proposons l'ensemble de nos circuits en train régulier aux agences de voyages. Nous offrons une commission de 10%,

Nous faisons un gros pari sur la Suisse. Cette destination a l'avantage d'avoir un imaginaire fort sur cette thématique, grâce aux trains panoramiques, alors que dans d'autres pays, 99% du travail reste à faire. Les circuits sont magnifiques et les gens auront envie de renouveler l'expérience ailleurs.



Notre gros challenge est de conquérir le monde ferroviaire (rires, ndlr), nous avançons destination par destination,

" s'enthousiasme Laure Jacquet.Après maintenant six mois d'activité en BtoB, les retours des professionnels sont positifs et les contacts de plus en plus nombreux. Tout roule pour le mieux, même dans ce secteur des petites marges et des risques élevés.Pour se développer, l'ouverture de la boutique n'est qu'une étape." se montre ambitieuse l'ancienne de Tsar Voyages.afin de proposer tout ce qu'il est possible de proposer aux clients, qu'ils passent en direct ou par une agence de voyages.A Discovery Trains de vous faire préférer les voyages en train !