Boom des voyages bien-être : Namaste by Parfums du Monde à la conquête des agences de voyages

Namaste conçoit des séjours immersifs pour les voyageurs en quête de reconnexion profonde. Chaque séjour combine la découverte d’une destination et des ateliers dédiés au bien-être, encadrés par des experts reconnus – professeurs de yoga, spécialistes du développement personnel, “travel thérapeutes”. Ces intervenants apportent douceur et bienveillance aux petits groupes qu’ils accompagnent. A la fois guides et animateurs du voyage, ils animent quotidiennement des ateliers thématiques.



Valentine Jean-Richard fait le point sur le démarrage réussi de Namaste :



“Je suis passionnée de yoga et j’ai toujours été attentive aux nouvelles médecines douces et à la spiritualité. Les voyages Namaste transmettent cet ADN, et emmènent nos clients aux quatre coins du globe. Notre production compte désormais plus de vingt destinations. Nos formats moyen-courriers, sont parfaits pour des escapades courtes, axés sur des ateliers intensifs, où la qualité des hébergements et l'encadrement des intervenants, font la différence.

Pour les séjours long-courriers nous privilégions l’itinérance permettant à nos clients de découvrir en profondeur chaque destination tout en favorisant les rencontres et l'immersion.

De l’Inde à Bali, notre best-seller, en passant par le Népal, la Mongolie, le Sri Lanka et bien d’autres, chaque destination a été choisie pour sa richesse culturelle et spirituelle. En Amérique, le Mexique et le Pérou nous permettent de mettre l’accent sur les énergies. En Europe, nos classiques comme le Portugal, les Canaries, et la Croatie sont des escapades revitalisantes. Sans oublier le continent africain, où des destinations comme la Tanzanie et l'Afrique du Sud promettent des séjours mémorables.

Nous développons également le Moyen Orient avec deux destinations empreintes de mysticisme : l’Égypte et la Jordanie.”