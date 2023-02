Parfums du Monde lance Namaste, sa marque dédiée au bien-être

s'offrir une pause pour se recentrer et prendre soin d'eux

Le voyage ce n'est plus une succession de visites touristiques. Avec ce concept, j'ai envie d'inviter les voyageurs à ralentir le rythme et à apprécier chaque moment.



Ces voyages doivent leur apprendre à renouer avec la simplicité, à prendre le temps de vivre en conscience, d'apprécier les rencontres, de s'imprégner des lieux qu'ils découvrent et qu'ils visitent

sous différentes pratiques ayant des vertus thérapeutiques qui soignent le corps et l'esprit

Aussi, depuis l'été 2022, Valentine Jean-Richard travaille surpermettant à la fois aux voyageurs de «».Pour ce faire, Namaste proposemaximum, en mode plus « slow ».», explique Valentine Jean-Richard.L'offre conjugue ainsi la découverte de sites touristiques, tout en y apportantavec des ateliers autour du bien-être (yoga, méditation, développement personnel, gestion du stress), assurés par des intervenants qualifiés, dispensant leurs cours «».L'expérience se veut à la fois intime et conviviale, et s'adresse aussi bien à un public averti qu'à des débutants - hommes comme femmes.Chaque itinéraire prévoit également en moyenne: un tour sur le marché local suivi d'un cours de cuisine avec un chef cuisinier, des ateliers autour de la réflexologie, une rencontre avec les populations locales...