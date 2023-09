Valentine Jean-Richard, Rédactrice en chef (MemberShip Club) de juillet 2023

Rappelons que l'objectif du MemberShip Club et la fonction du Rédacteur en chef consiste, pour votre média préféré, à nouer une relation transversale avec ses lecteurs.



Nos lignes axiales de rencontre avec les professionnels visent à échanger sur votre média préféré mais aussi à s'interroger sur des thématiques diverses telles que :



1) Quel positionnement et quelle posture pour incarner et représenter les professionnels ?



2) Comment créer l’indispensable trait d’union entre des métiers méconnus du grand public et des consommateurs, souvent largués par la complexité de notre industrie ?