2020 - Directrice générale adjointe Parfums du Monde



2018 - Responsable communication et digital Parfums du Monde, Valentine Jean-Richard a eu pour mission de concevoir et mettre en œuvre la stratégie globale de communication de l’organisation et de ses filiales.



Elle a mené cette mission à bien au terme de quelques mois en pilotant la refonte du site internet, le passage d'un catalogue produit à un intranet personnalisé et la définition du contenu sur tous les supports et canaux on & offline.



Depuis son arrivée dans l'entreprise familiale, elle a aussi refondu la charte graphique du Groupiste et mis en place la conception et la production de l’ensemble des supports éditoriaux print (brochures, catalogues, invitations, etc.), web (sites Web, emailing) et vidéo, de l’écriture à la diffusion.



Plus globalement, elle gère également les temps forts de communication, l'événementiel et le développement de la stratégie relations médias et influenceur sur les réseaux sociaux.



De plus en plus impliquée dans l’organisation de l’entreprise, elle a désormais une vision globale de ses enjeux et s’attèle à son développement.



2018 - Grand Mercredi

2017 - Wellcom

2017 - L'Oréal

2015 - PARFUMS DU MONDE

2014 - DDL Médias

2014 - SDV

2013 - Lolita Lempicka