Parfums du Monde lance une nouvelle marque !

TourMaG.com - Vous êtes souvent la plus jeune représentante de la classe dirigeante du tourisme lors des congrès et séminaires. Est-ce que la vision du tourisme de vos confrères plus anciens, vous inquiète ?



Valentine Jean-Richard : Non, car il est intéressant d'apprendre avec de grands professionnels du tourisme ayant connu l'âge d'or d'un secteur que je ne connaîtrais peut-être jamais.



Il ne faut pas tout effacer et repartir de 0, par contre la vision de la profession et de l'avenir n'est pas forcément la même.



Je ne veux pas faire de généralité, car il y des personnes visionnaires, mais nous avons une génération de self made men qui sont moins sensibles à l'écologie et l'attractivité des métiers.



Je souhaite que notre secteur soit bienveillant, que nous facilitions la vie de nos collaborateurs, afin de donner envie aux nouvelles générations de s’y investir.



TourMaG.com - Avez-vous d'autres sujets de développement chez Parfums du Monde ?



Valentine Jean-Richard : Nous lançons un nouveau site internet que nous allons présenter lors du salon IFTM Top Resa.



La plateforme conserve la même philosophie, en étant uniquement accessible aux agences, par un code individuel. Il sera possible de consulter entièrement notre offre, nos stocks, nos GIR. Rappelons que nous vendons en marque blanche, donc le professionnel appose son logo et ses informations sur le devis.



C’est pourquoi les agences auront toutes un espace dédié, en effet en ajoutant un module de personnalisation instantanée, elles pourront avoir programmes et affiches à leur image de façon quasi immédiate.



L'enjeu étant de faire gagner du temps à nos clients.