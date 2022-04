Parfums du Monde repositionne sa production sur les City Breaks (Vidéos)

Avec la crise liée au covid-19, Parfums du Monde a repositionné sa production groupes sur les destinations européennes et les city breaks.



" Nous nous sommes mis d'accord avec les compagnies aériennes et nous avons pris énormément de stocks sur les destinations qui marchent : Lisbonne, Porto, Séville, Barcelone et Madrid, Rome, Venise et Naples avec des départs de Province. Les agences ont ainsi accès à du stock disponible rapidement sur des dates précises " indique Michel Jean-Richard, directeur général de Parfums du Monde.



Sur le plan de la technologie, le spécialiste des voyages de groupes prépare un nouveau site Internet qui permettra aux agences de réaliser des demandes de groupes à la carte.