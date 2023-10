Parfums du Monde : les voyants sont au vert pour 2024

" Le long-courrier représente 50 % de notre activité, et ils font leur grand retour. Nous constatons aussi un retour des ventes anticipées, entre 1 an et demi et 8 mois avant le départ. " précise Valentine Jean-Richard.



Pour proposer une offre packagée facilement réservables, Parfums du Monde s'engage sur l'aérien. " Cela permet d'avoir des produits déjà prêts avec des disponibilités garanties. Cela permet aussi de palier à la hausse des prix de l'aérien. Avec l'inflation, les clients sont plus exigeants. Nous devons faire beaucoup plus de pédagogie dans l'explication de nos différents tarifs. "



Au total, Parfums du Monde s'est engagé sur une vingtaine de destinations à la fois moyen et long-courrier : marchés de Noël, city break en Europe "sur des dates un peu charnières" telles que les week-ends et les ponts ou encore l'Egypte, la Jordanie, la Thaïlande, et le Vietnam.



Le tour-opérateur vient également de lancer le Japon. Pour 2024, les voyants sont au vert mais les chantiers ne manquent pas.