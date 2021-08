Valentine Jean-Richard (Parfums du Monde) : "L’enjeu à venir est de redonner confiance aux Français pour voyager..."

En matière de Groupes, nous sommes sur des ventes longues, mais nous avons les fonds de roulement nécessaire pour assurer la transition. J’ai conscience qu’il va nous falloir plusieurs années pour retrouver les niveaux d’activités que l’on avait en 2019 mais je préfèrerai qu’on nous donne de la visibilité plutôt que des prêts.



TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Valentine Jean-Richard : J’espère que la pandémie nous aidera à prendre conscience des nombreux enjeux écologiques et sociétaux actuels et j’aimerai que chaque voyageur réfléchisse sur sa manière de voyager et de consommer.



Quand je vois des milliardaires faire des voyages dans l’espace avec une émission de 1.150 tonnes de CO2 tandis que 700 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, cela me rend sceptique car ce n’est pas vraiment ce que j’appelle le progrès.



Malheureusement je ne crois pas au changement radical. L’être humain a une tendance à vite oublier ce qu’il s’est passé, souvenez-vous il y a un an et demi, nous étions confinés à réclamer des masques. Regardez les rues aujourd’hui, les bars bondés, sans masques… Comme on dit, chassez le naturel et il revient au galop.



Je ne constate pas de réel changement à ce jour sur l’objet des demandes, une réelle envie de voyager certes mais toujours sur les même types de produits et au meilleur rapport qualité prix surtout.



Il ne faut pas l’oublier que cette pandémie aura mis à mal beaucoup de ménages et ce n’est que le début, puisque dès lors que les aides vont s’arrêter, les faillites et les licenciements vont s’enchaîner. Le « quoi qu’il en coûte » risque de nous coûter cher et l’accroissement des inégalités suivra…



C’est un autre débat, je préfère rester optimiste et penser à la reprise prochaine de l’activité touristique.