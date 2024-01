AMSLAV : "Nous sommes en reconquête !"

TourMaG.com - Sur la couverture de la brochure, vous avez opté pour une photo de la Croatie. Que proposez-vous sur cette destination ? Je suppose que vous sortez de la simple image de destination balnéaire...



Natacha Demoux : Oui, ce n'est pas le cœur de notre activité. Nous avons un circuit et des autotours, même si nous incluons quelques nuits en bord de mer, tout en évitant Split et Dubrovnik.



Nous avons mis pas mal de produits en avant sur les Balkans, avec notamment un circuit accompagné sur la Croatie, chose que nous n'avions pas par le passé.



En général, sur ce pays, nous avons de plus en plus de demandes. Nous y proposons des autotours à la carte. Nos produits sont un mix entre la nature et la culture, nous avons des refuges pour les ours en pleine forêt, des choses que personne ne propose.



Quant à la couverture de la brochure, nous avons décidé de mettre la Croatie pour donner une image ensoleillée de nos destinations. Celle-ci est actuellement en ligne et sera livrée dans les agences au cours du mois de janvier. Nos commerciaux vont aussi reprendre la route pour aller à la rencontre des agences de voyages.



TourMaG.com - Sur l'Europe de l'Est, comment se passe l'activité touristique ?



Natacha Demoux : Je préfère parler d'Europe centrale.



Il y a un beau regain d'activité depuis quelques mois. L'Autriche est une destination qui cartonne chez nous, en circuits, autotours ou encore en week-end. C'est LA destination d'AMSLAV en ce moment.



Il y a aussi un beau retour des pays baltes dans nos ventes, avec beaucoup d'autotours et en GIR.



Pour nos destinations - et malheureusement pour les Ukrainiens - les gens prêtent moins attention à la guerre. C'est devenu une composante de notre quotidien et la crainte de voir la Russie attaquer d'autres pays frontaliers étant passée, la reprise du tourisme dans cette région est perceptible.



Les questions autour de l'Ukraine sont beaucoup moins nombreuses.



En plus des pays baltes, je remarque une vraie reprise des voyages vers la Pologne, dont beaucoup de circuits accompagnés.