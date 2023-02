Amslav se réinvente en proposant de nouvelles contrées

Nous avons renforcé notre production sur des destinations existantes en y ajoutant de nouveaux produits

environ 90% du chiffre d’affaires

des techniciens dédiés à chaque destination, et pour bon nombre d’entre eux originaires des pays programmés

environ 12% de l’activité

Le plus large possible dans sa typologie de produits, Amslav renouvelle ses croisières fluviales en Europe Centrale avec. À venir : des croisières « marchés de Noël » sur Budapest, Vienne et Bratislava.Par ailleurs, les autotours et les city breaks avec découverte d’une capitale ou en combiné sur deux ou trois villes restent des fondamentaux du tour-opérateur.», synthétise la directrice de production.La brochure de 66 pages n’est qu’une indication car Amslav s’est surtout fait une spécialité du « à la carte » qui représente «» affirme Barbara Foll qui élabore avec le client « le voyage qui lui ressemble ».L’une des forces d’Amslav est de s’appuyer sur «».Le TO possède également- «» - qui fait venir en France Tchèques, Slovaques et Biélorusses pour aller découvrir Paris, Nice ou la Normandie.