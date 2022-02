Conflit Ukraine - Russie : les voyagistes retiennent leur souffle...🔑

Un évènement géopolitique n'est jamais bon pour le tourisme. Les ventes sur l'Ukraine se sont arrêtées, il y a déjà un certain temps.



Par contre, pour l'instant nous ne constatons aucun impact sur les ventes du marché français en direction de la Russie,

La situation géopolitique n’est pas confortable, c'est une certitude. Le marché réagit avec optimisme et positivité ! Je ne vous cache pas que c'est quand même assez épuisant.

La Russie fait partie du bloc opposé à l'Occident, et ce depuis quasiment toujours, ce n'est pas vraiment nouveau. Les clients et les agences de voyages savent que nous faisons face à une opposition de pensée entre deux blocs.



Après j'espère de tout cœur que la situation se calme et qu'une résolution diplomatique soit trouvée,

La contre-publicité est vraiment une inquiétude.



Même sans la fermeture du pays, les Occidentaux n'auront pas envie de se rendre dans le pays des tsars. Il est assez difficile pour le moment de se projeter sur les conséquences dans la région,

" nous confie Christian Loth, le directeur commercial, du réceptif.Une dynamique permise par la réouverture des frontières après la vague omicron et un placement en orange par le gouvernement français du pays, permettant aux touristes de se rendre en Russie sans trop de contraintes. Alors que les mesures sanitaires sont plutôt incitatives et les réservations nombreuses,Une incidence donc plutôt marginale, induite aussi par des évènements se situant à l'écart des principales attractions touristiques que sont Moscou et Saint-Pétersbourg." tient à préciser Christian Loth, le directeur commercial." rapporte Jérôme Faucheur de Battisti.