FlixBus relance ses lignes en Ukraine

La capitale de l'Ukraine sera à nouveau reliée à Prague et Varsovie le 18 avril. Le 28 avril, une nouvelle ligne FlixBus entre Kyiv et Budapest sera mise en service.



" La sécurité de nos passagers et de nos conducteurs est une priorité absolue pour nous, et nous attendions le bon moment pour rétablir certaines de nos lignes, en particulier vers la capitale ukrainienne.



Aujourd'hui, le flux de personnes entrant en Ukraine continue de croître et, selon nos données, représente désormais environ la moitié du nombre de personnes qui en sortent, " a expliqué Michal Lehmann, directeur FlixBus Ukraine, Pologne et Pays Baltes.



Au total, au 14 avril, 8 lignes internationales directes de FlixBus sont disponibles pour les voyageurs vers/depuis l'Ukraine.



" L'une des décisions importantes que nous avons prises a été de ne pas augmenter le prix des billets, malgré l'augmentation de la demande.



En collaboration avec nos partenaires transporteurs, nous croyons au succès du développement du marché ukrainien et nous avons l’ambition de développer un transport par autobus pratique et abordable pour les Ukrainiens, " a conclu le responsable.