Grève des transports : FlixBus anticipe les fêtes

Nous sommes très excités par la période qui s’ouvre pour FlixBus. Les réservations pour décembre sont encourageantes, et nous sommes prêts à accompagner les Français cet hiver tout en continuant à évoluer avec les défis environnementaux et sociaux de notre époque.

poursuit ses efforts pour atteindre la. Actuellement, plus de 20 véhicules en France fonctionnent déjà avec des carburants alternatifs comme le HVO . et le. Pour 2025, la compagnie prévoit que 20 % de sa flotte utilise ces technologies,. Ces initiatives renforcent l’engagement de FlixBus envers des voyages durables, tout en offrant des solutions économiques et accessibles., déclare : «