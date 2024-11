Grève SNCF, à quoi s'attendre ?

L’intersyndicale SNCF (CGT Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots) a déjà appelé à la grève pour ce jeudi 21 novembre pour lutter notamment contre l’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire (disparition de Fret S) et des TER en région qui pourrait engendrer la suppression de plusieurs postes. Les syndicats indiquent également manifester dans le cadre des négociations salariales annuelles, la direction ayant d’ores et déjà annoncé qu’elles seraient moins élevées que les années précédentes. Pour rappel, en moyenne, les salaires des cheminots ont augmenté de 17% entre 2022 et 2024, face à une inflation qui atteint 13%.



Le mouvement de grève devrait commencer dès mercredi 20 novembre à 19h et se poursuivra jusqu’à vendredi 22 à 8h.



Les voyageurs des TGV et Intercités concernés par une annulation sont informés par e-mail ou SMS entre 24 et 48 heures avant le départ. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de notification par SMS. Il est recommandé de vérifier les informations concernant son train en indiquant son numéro sur le site de la SNCF, la veille et juste avant le départ.