SNCF billet de train Noël : les astuces pour avoir le meilleur prix !

Il y a une corrélation entre les prix des billets et les délais de réservation puisque les voyageurs ayant réservé leurs billets ont pu réaliser jusqu’à 38% d’économies² sur certains trajets en réservant leurs billets 11 semaines en avance, c'est à dire la semaine de l'ouverture des ventes.



Dès la 10e semaine avant la date de départ, les tarifs augmentent. Voici quelques exemples donnés par Trainline :



> Une économie moyenne de 38%, soit 22 euros en moyenne, pour les trajets entre Metz et Paris réservés 11 semaines à l'avance versus une économie de 16% en moyenne, soit 9,5 euros en moyenne pour les mêmes trajets réservés 10 semaines à l’avance.

> Une économie moyenne de 35%, soit 20 euros en moyenne, pour les trajets entre Nancy et Paris réservés 11 semaines à l'avance versus une économie de 18% en moyenne, soit 10 euros en moyenne pour les mêmes trajets réservés 10 semaines à l’avance.

> Une économie moyenne de 33%, soit 9,5 euros en moyenne, pour les trajets entre Paris et Reims réservés 11 semaines à l'avance versus une économie de 12% en moyenne, soit 3,4 euros en moyenne pour les mêmes trajets réservés 10 semaines à l’avance.

> Une économie moyenne de 20%, soit 14 euros en moyenne, pour les trajets entre Lyon et Paris réservés 11 semaines à l'avance versus une économie de 12% en moyenne, soit 8,5 euros en moyenne pour les mêmes trajets réservés 10 semaines à l’avance.



A noter que Trainline précise que quel que soit son âge, sa fréquence de voyage, qu’on prenne le train seul ou en famille, les cartes de réduction et abonnement s’imposent comme la meilleure façon d’économiser toute l’année sur les trajets en train. Ainsi la carte avantage, au prix de 49 euros, permet par exemple de bénéficier d'une réduction immédiate de 30% sur tous les trajets en TGV INOUI et en INTERCITES.