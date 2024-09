SNCF Connect : voyagez en toute Liberté

L’un des avantages proposés par la carte Liberté est la flexibilité qu’elle garantit aux voyageurs. En effet, avec le tarif Liberté, les billets de train achetés sont échangeables et remboursables sans frais (contre 19€ de frais sans la carte) et ce jusqu’à 30 minutes après le départ de votre train. C’est l’option parfaite qui s’adapte à tous vos besoins.



De plus, la carte Liberté permet de bénéficier de prix fixes, même en dernière minute. De cette manière, les passagers peuvent voyager l’esprit tranquille sans avoir à anticiper leurs trajets pour s’assurer d’obtenir le meilleur prix aussi bien en France qu’en Europe.



Lorsque vous réalisez de nombreux allers-retours par an en train, vous méritez de voyager dans les meilleures conditions de confort. C’est pour cela que la carte Liberté vous donne accès au confort de la Business Première et de la Flex Première à un tarif réduit de -45%. Voyagez en Business Première pour profiter d’un voyage premium et des nombreuses prestations exclusives (accès au salon Grand Voyageur en gare, espace plus calme, confortable et silencieux).



La carte est rentabilisée après 3 trajets seulement, et elle est disponible sur le site internet et l’application SNCF Connect, à partir de 299€.