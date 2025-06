Trenitalia : pourquoi, à partir de 2027, les tarifs pourraient être moins attractifs ?

Notre objectif est clair : offrir le meilleur service possible. Notre offre est à la fois alternative et complémentaire à celle de la SNCF.



Nous proposons plus de services, plusieurs niveaux de confort, dont une classe Executive avec sièges haut de gamme et boissons illimitées,

Ce dimanche 15 juin 2025, Trenitalia a lancé son premier train entre Paris et Marseille.même si ses dirigeants adoptent un ton mesuré." nous a expliqué Marco Caposciutti, PDG de Trenitalia France.En plus de replacer le confort et le service au cœur de son offre, les prix sont particulièrement attractifs.Selon une étude récente de Kombo, les tarifs du transporteur sont parfois inférieurs à ceux du bus, voire même par rapport à Ouigo.