FlixBus : Pablo Pastega nommé vice-président Europe de l'Ouest

FlixBus a annoncé la réorganisation de sa gouvernance au niveau européen au 1er septembre. Présente en Europe depuis près de 13 ans, l'entreprise a souhaité simplifier FlixBus a décidé de consolider ses régions en Europe, passant de neuf à cinq : Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe du Sud et Royaume-Uni.Dans ce cadre, Pablo Pastega est nommé vice-président de la nouvelle région Europe de l'Ouest qui comprend six pays : Espagne, Portugal,, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, avec effet au 1er septembre. Cette région comprend 170 collaborateurs et un réseau de plus d’une centaine de partenaires autocaristes, essentiellement des PME locales de bus.