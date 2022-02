Après un week-end tendu sur le front est de l'Ukraine avec des bombardements de part et d'autre, les pays européens ont décidé de protéger leurs ressortissants en leur recommandant de quitter le pays.



Face à cette escalade, Lufthansa a décidé de suspendre ses vols et Air France a emboité le pas.



En effet, la compagnie française vient de nous annoncer qu'elle suspend elle aussi ses vols du mardi 22 février 2022.



" Air France suit en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires qu’elle dessert afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité des vols.



Au regard de la situation sur place et à titre conservatoire, les vols AF1752 et AF1753 de et vers Kiev (KBP) du mardi 22 février 2022 sont annulés. Les clients concernés sont informés individuellement ."