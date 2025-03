Le train pour rejoindre un circuit ou pendant : la bonne idée de Quartier Libre

En Italie ou en Norvège, le choix du train sur certaines étapes

Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Sur le Grand Tour d’Italie ou sur Héritage d’Italie, l’étape reliant Montecatini Terme à Florence est l’occasion de découvrir la campagne Toscane à travers les fenêtres d’un train. Partez sur ce circuit en vols directs de Paris, Lyon et Nice et également des vols via au départs de dizaines d’aéroport régionaux et frontaliers.Arriver à Venise et repartir de Rome, le meilleur moyen de visiter sans la fatigue des longs trajets. Toutes les visites sont comprises y compris la visite virtuelle du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine avec votre guide conférencier. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, la visite physique est proposée en option.Le tout en pension complète, avec un hébergement dans des hôtels 3* rénovés depuis moins de trois ans et avec un transport en autocars de Grand tourisme.Dans ce circuit tout compris, vous ferez un grand tour de l’Italie avec Venise la ville des amoureux, Vérone la ville de Roméo et Juliette, Florence la capitale de la Toscane, Pompéi l’ensevelie et Rome la ville éternelle.Ce circuit offre une véritable richesse culturelle et une diversité de paysages uniques au monde. Vous verrez les splendeurs de la Renaissance, les œuvres les plus connues au monde, chères à Michel-Ange, et aurez un regard authentique sur la nature de l’Italie.Au programme : découvertes des villes les plus emblématiques d’Italie, traversées des magnifiques paysages de la Toscane, et beaucoup d’autres encore…Notre circuit Norvège autrement n’est pas en reste, nos clients prennent le train d’Oslo à Myrdal via la campagne, les montagnes et le haut plateau du Hardangervidda. Et finissent leur trajet à bord du célèbre Flåmsbana, l’un des plus beaux trajets en train existants, pour arriver à Flåm au bord du Sognefjord.Un programme qui vous propose de découvrir la Norvège d’est en ouest sur un rythme moins dense. Pour mieux explorer des villes à plusieurs visages, et apprécier la culture du pays : Oslo, Bergen et Stavanger. A travers de paysage grandioses pour aller de l’une à l’autre. Le tout avec despour un voyage réellement. »