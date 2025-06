S’envoler pour la Norvège avec Quartier Libre et Resaneo

Yannick Faucon, Directeur Général de Resaneo et Quartier Libre, détaille les programmes accessibles avec des compagnies telles que, et Lofoten et Fjords » est le circuit référence pour découvrir l’authenticité du pays (). Avec au programme : Oslo, Bergen, une croisière sur le Sognefjord, une nuit à bord du train pour Fauske, les îles Vesteralen et Lofoten, les cascades, les montagnes, la visite de TromsØ (point de départ des expéditions polaires). 9j/8n tellement intenses en émotions que vous n’aurez qu’envie de revenir en Norvège.Si vous avez un peu plus de temps devant vous, le circuit « Fjords, Cap Nord et Lofoten », en 11j/10n, n’attend que vous (). Un programme riche et équilibré pour découvrir les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national de Jotunheim où vous croiserez peut-être les Trolls géants dont nous vous parlions dans le paragraphe précédent.La « Norvège des fjords » est le best seller () de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.Yannick complète : « Les croisières dans ces fjords (jusqu’à 2h30 de navigation) sont juste éblouissantes et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.Enfin, 3 autotours vous permettront d’explorer en liberté le pays en 8 ou 14 joursYannick conclut : « Tout comme je le suis, vous ne pourrez qu’être enthousiasmés par ce grand et beau pays. Alors rendez-vous vite sur notre site pour réserver votre prochain voyage. Et n’oubliez pas que Quartier Libre est désormais partenaire de Miles Attack pour ses circuits accompagnés ».