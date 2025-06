L’Italie avec Quartier Libre, ça vous botte ?

► Contrastes du sud : Naples et le grand tour des Pouilles en 8J/7N



Ce circuit est également programmé en vols directs de Paris, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes et Nice. Des vols via sont également proposés à partir de nombreux autres aéroports régionaux.

Avec ce programme, l’arrivée et le départ se font sur l’aéroport de Naples pour être directement dans le vif du sujet.

Dans ces trois circuits Quartier Libre a choisi les meilleurs hôtels, tables, guides et accompagnateurs de chacune des régions que traversent ces programmes.



Tous ces produits ont été éprouvés la saison dernière et tiennent compte des demandes de nos agences pour les adapter à leurs attentes et celles de leurs clients.

► Grand tour d’Italie en 10J/9N au départ de Paris, Lyon, Nice et 8 autres villes



Dans ce circuit tout compris, vous ferez un grand tour de l’Italie avec Venise la ville des amoureux, Vérone la ville de Roméo et Juliette, Florence la capitale de la Toscane, Pompéi l’ensevelie et Rome la ville éternelle.

Ce circuit offre une véritable richesse culturelle et une diversité de paysages uniques au monde. Vous verrez les splendeurs de la Renaissance, les œuvres les plus connues au monde, chères à Michel-Ange, et aurez un regard authentique sur la nature de l’Italie.

Au programme : découvertes des villes les plus emblématiques d’Italie, traversées des magnifiques paysages de la Toscane, et beaucoup d’autres encore…