Quartier Libre veut (re)booster l’Irlande

A tout seigneur, tout honneur avec la Balade Irlandaise. Le best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.

L’activité coup de cœur : La visite d'une distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.



Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous avec, cherry on the cake, une découverte des fameuses îles d’Aran.

L’activité coup de cœur : Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.



Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.

L’activité coup de cœur : Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.



Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée.