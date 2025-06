Cybersécurité : fraude au mail, TicketMaster… les vacanciers doivent être vigilants !

Les vacanciers ne sont jamais tranquilles et encore moins au moment de réserver leurs congés.Comme nous vous le révélions la semaine dernière, de nombreux faux sites miroirs d’acteurs majeurs du secteur continuent de circuler sur la toile, tandis que des arnaqueurs promettent des réservations à prix cassés, notamment via Telegram.Il existe plusieurs comptes qui promettent des réductions records, en piratant notamment les systèmes de backoffice de certains hôteliers ou en ayant accès à leurs programmes de fidélité.Plusieurs comptes frauduleux proposent des réductions spectaculaires, en piratant les systèmes de back-office de certains hôteliers ou en accédant à leurs programmes de fidélité.Malheureusement, ces pratiques sont devenues courantes.D’après une étude de Proofpoint, acteur majeur de la cybersécurité et de la conformité, plus d’un tiers des vacanciers français sont exposés au risque de fraude par courriel.