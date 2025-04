Vols retardés, trains annulés... quel est l'impact de la panne électrique en Espagne et au Portugal ?

En Espagne, une majeure partie du pays se retrouve sans internet, sans téléphone et sans électricité. Une large partie de l’économie et du quotidien des habitants est ainsi paralysée.



Après maintenant trois heures de blackout, l'électricité a pu être rétablie dans le sud, le nord et l'ouest de l'Espagne, d'après les dernières informations du fournisseur Red Eléctrica.



Concrètement, l'ensemble des transports en commun du pays est à l'arrêt.



De plus, la Direction Général de Trafic (DGT) espagnole demande à l'ensemble des usagers d'éviter autant que possible de conduire. Le manque d'alimentation empêche le fonctionnement des feux de circulation ou des panneaux de signalisation.



" Evitez de bouger autant que possible, " conclut le message de l'instance.



Et ce n'est pas tout : les services ferroviaires de toutes les compagnies sont suspendus, dans tout le pays, et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Le ciel n'est pas non plus épargné.



Les aéroports ibériques indiquent que des incidents perturbent le trafic aérien, sans donner davantage de précisions.



Actuellement, les vols aux départs de l'Espagne sont retardés et non annulés, pour le moment. En revanche, les avions continuent d’atterrir.