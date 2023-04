Phishing : ceci n'est pas un site Air France ou Sabre !

"' L'attaque a affecté la sauvegarde principale et celle séparée pour le nouveau BSPLink.



Des sources indépendantes, nous ont fourni une indication sans ambiguïté sur le fait clair que certaines données des systèmes BSP ont été divulguées dans le domaine public, " pouvions-nous lire dans une lettre de Muhammad Ali Albakri, vice-président sénior de IATA.



Nous avions appris que des informations personnelles, comme le prénom, le nom de famille et les coordonnées de professionnels du tourisme avaient été volées.



Depuis, l'affaire n'a pas été classée, mais étouffée et les attaques se sont multipliées contre les acteurs de l'aérien.



Faut-il y voir un lien ? Sans doute.



Créer un faux mail et site internet, c'est une chose, par contre encore est-il nécessaire de savoir à qui les adresser, pour appâter les poissons et les hameçonner.



Les deux affaires sont peut-être liées. A partir des données subtilisées auprès d'Accelya, les faussaires ont pu inonder les boites mail de ce message malveillant.



Air France et AgentConnect n'ont pas été les seuls visés, puisque nous avons reçu aussi un courrier électronique de la part de... Sabre. Cette fois-ci le texte est en anglais, avec pour objet "WG: Update your Sabre Red".



Il reprend la même trame que celui envoyé de la part des équipes de la compagnie nationale.