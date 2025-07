Escapade chic à Epernay, "capitale du champagne" [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

. Un record !Lundi 14 juillet 2025 au soir, une foule toute vêtue de blanc s’était donnée rendez-vous à Epernay (23 000 habitants) pour, véritables Champs-Elysées de cette ville qui se revendique "capitale du champagne".Située sur l’ancienne "route royale" reliant Paris à l'Allemagne, cette artère appelée "Faubourg de la Folie" sous Louis XV, s’est fortement développée quand le commerce des vins s’est spécialisé.Rebaptisée "Faubourg du commerce", des perspectives encore plus enthousiasmantes se sont offertes à elle après l’inauguration, en 1849, du tronçon "Paris-Epernay" de la ligne ferroviaire de l'Est. L’essor a été tel qu’en 1925, elle a carrément été nommée "avenue de Champagne".Bien plus qu’un lieu de passage,S’y dressentqui précèdent des cours d’honneur pavées et quelques jolis jardins.et du "vin des rois", à commencer par la principale Moët & Chandon (26 millions de bouteilles produites par an).Sous cette avenue et sous les rues alentour,Certaines sont de véritables trésors par leur ancienneté et leur rareté.Le centenaire de l’"avenue de Champagne" coïncidait donc, en 2025, avec les dix ans de l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco]b, dans la catégorie "Paysage culturel évolutif vivant",Pas étonnant que la "soirée blanche" de ce 14 juillet ait été encore plus conviviale et festive que d’habitude ! Pendant le pique-nique organisé sur des tables dressées en plein air, le champagne a coulé à flot. Enfin, un concert et unont rythmé cette soirée, clôturée par un