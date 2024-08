Troyes, un joli tour en Champagne

Troyes fut donc prospère. Tout dans son patrimoine le montre et notamment son centre ancien. Idéalement situé entre la Méditerranée et les Flandres, à l’époque des échanges commerciaux, il compte près de 3 000 maisons à colombages, rebâties au XVIe s. après un gigantesque incendie.



Les plus belles sont à voir dans la très commerçante rue Zola ainsi que rue Champeaux, où trônent les « maisons » du boulanger et de l’orfèvre. On admirera aussi les enseignes en ferronnerie qui ajoutent au cachet et quelques bâtisses plus nobles, comme l’hôtel particulier Juvénal des Ursins.