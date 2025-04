Vallée du Lot à Vélo : une idée week-end au fil des cingles !

Toujours rive droite, le point de vue de Laprade permet d’embraser la vaste plaine et son patchwork agricole. On passe Castelmoron et son hôtel de ville façon palais mauresque, avant de rejoindre le Temple-sur-Lot et sa commanderie.



Quelques coups de pédale encore jusqu’au gros bourg de Sainte-Livrade-sur-Lot et l’on atteint Casseneuil. Surnommé le village aux Trois Rivières, cette cité médiévale livre de belles maisons à colombages et d’autres perchées en surplomb de la Lède.



Casseneuil marque la fin de la route partagée et le début de la voie verte, aménagée sur l’ancienne voie ferrée jusqu’à Villeneuve-sur-Lot. C’est le terme de l’étape 1.



Après avoir franchi le Lot au pont du Martinet, vous aurez parcouru plus de 45 km. Repos bien mérité.