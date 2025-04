DolceVia : "le voyage à vélo doit devenir une évidence pour le grand public"

Non, c’est bien plus que ça. Nous avons une double casquette : location avec services (assistance, assurance, formule One Way) et agences de voyage. Nous proposons des séjours clés en main pour particuliers et entreprises.



Cela va de la réservation d’hébergements aux activités culturelles. On peut organiser des séminaires itinérants, comme ceux qu’on prépare pour juin et septembre.

Nous privilégions les hébergements indépendants, gîtes familiaux ou hôtels de charme. On évite les chaînes hôtelières autant que possible. L’idée, c’est de favoriser l’authenticité et la connexion aux territoires. Le tourisme à vélo, c’est aussi une immersion dans le local.

Elle est très variée. On retrouve des gens sensibles aux questions environnementales, des “vélotaffeurs” post-Covid qui veulent aller plus loin, des familles qui cherchent une activité partagée.



Le vélo, c’est actif, collectif, et adapté à tous les niveaux. Notre vision, c’est que le voyage à vélo devienne ce que le ski a été dans les années 60-70, une activité de vacances récurrente.