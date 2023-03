L’ADEME parie sur le cyclotourisme et vous aide à investir

Le vélo serait-il l’avenir de la mobilité et du tourisme ? C’est en tout cas l’idée développée par ESS France (l’organisme qui structure les entreprises de l’économie sociale et solidaire en France), qui y voit un secteur économique en forte expansion.



Dans une note d’opportunité pour l’ESS du 9 mars 2023 intitulée « décryptage et opportunités pour la filière du vélo » , ESS France indique que le cyclisme représente 22 millions d’usagers.



Le vélo, c'est aussi 28 % d’augmentation des trajets à vélo en 2 ans et 78 000 emplois sur la filière (et possiblement 100 000 de plus dans les 30 ans).



S’appuyant notamment sur ces constats, la note y voit une opportunité pour l’ESS, qu’on peut élargir à l’entrepreneuriat de manière plus générale.



Pour ESS France, le cyclotourisme « ne représente pas simplement un facteur d’attractivité et de développement économique pour les territoires qui bénéficient de la présence accrue de touristes, mais également un moyen de démocratiser le voyage et la découverte par la pratique du vélo » .