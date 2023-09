Environnement et tourisme : louer une voiture, une solution ?

« avec un taux d’occupation moyen s’élevant à 2,19 passagers par voiture louée, la location ponctuelle d’un véhiculé participe au recul de l’autosolisme en France et s’inscrit dans la stratégie du gouvernement d’accélération des usages collectifs de moyens de transports habituellement individuellement »

Selon l’étude,Cet usage ponctuel, nous expliquent Mobilians et l'ADEME, vientlà où la voiture individuelle l’empêche. D’autant, souligne l’étude, que le maillage des loueurs sur le territoire est très dense (il occupe 90% du territoire !) et peut donc facilement compléter l'utilisation d’un train, d’un bus, d’un vélo...Les auteurs s'appuient sur trois études de cas, qui sont en réalité les trois typologies d'utilisateurs : une location loisirs, une location dans le cadre d’... mais aussi, puisqu’on considère commeune location de moins de deux ans.Tout cumulé, il en résulte effectivement quepour les premiers ou derniers kilomètres.Le deuxième est. Si pour les auteurs, cela appuie le constat de l'intermodalité, on peut y lire tout autre chose et regretter que la voiture semble rester le réflexe numéro 1 : on remplace une voiture qu’on n’a pas par... une voiture qu’on loue.Le troisième motif de location est l’autonomie et l’adaptation à certains besoins (c’est notamment le cas pour les utilitaires ou minibus).